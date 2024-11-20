İSPANYA, Kiev Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattığını duyurdu.
İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde hizmet vermeyeceğini açıkladı.
İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki İspanyol vatandaşlarına gönderdiği elektronik postada, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde yüz yüze görüşmeli hizmet vermeyeceğini, elektronik posta ile taleplerin yapılabileceğini" bildirdi.
Son Dakika › Dünya › İspanya Kiev Büyükelçiliği'ni Hava Saldırıları Nedeniyle Kapattı - Son Dakika
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