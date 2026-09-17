İspanya'nın doğusundaki selde 1 kişi boğuldu, Barcelona'da 23 uçuş iptal edildi - Son Dakika
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İspanya'nın doğusundaki selde 1 kişi boğuldu, Barcelona'da 23 uçuş iptal edildi

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İspanya\'nın doğusundaki selde 1 kişi boğuldu, Barcelona\'da 23 uçuş iptal edildi
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İspanya'nın doğusundaki Katalonya, Valencia, Murcia ve Balear Adaları'nda dün gece etkili olan şiddetli yağışta Barcelona'nın Olivella ilçesinde sele kapılan araçtaki 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.

İSPANYA'nın doğusunda etkili olan selde 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya, Valencia, Murcia ve Balear Adaları bölgelerinde dün gece şiddetli yağış meydana geldi. Barcelona'nın Olivella ilçesinde sele kapılarak sürüklenen araçtaki 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle Barcelona'da El Prat Havaalanı'nda 23 uçuşun iptal edildiğini, üç metro istasyonu ile iki ana arterin ulaşıma kapatıldığını, 7 bin 500'den fazla abonenin elektriksiz kaldığını ve birçok bölgede okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Yağışların en yoğun hissedildiği noktalardan Valencia'da ise acil durum ekipleri yaklaşık 500 olaya müdahale etti. Su baskınları nedeniyle Valencia Havaalanı geçici olarak kapatılırken bazı uçuşlar farklı şehirlere yönlendirildi. Şiddetli fırtınanın ulaştığı güneydeki Endülüs bölgesine bağlı Almeria'da acil durum uyarısı verildi. La Liga'da oynanacak Levante-Athletic Bilbao maçının da şiddetli yağış nedeniyle ertelendiği aktarıldı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN RESMİ UYARILARA UYMA ÇAĞRISI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından yayımladığı mesajda, özellikle Katalonya ve Valencia bölgelerinde olağanüstü zorlu koşulların oluştuğunu belirterek, "Acil durum servislerinin talimatlarına ve yalnızca resmi kaynakların uyarılarına uyulması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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