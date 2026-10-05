İspanya, Sanchez\'in kararıyla 29 Kasım\'da erken genel seçime gidiyor

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, parlamentoyu feshederek 29 Kasım'da erken genel seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Hükümetinin daha fazla reform yapabilmek için seçmen desteğini yenilemesi ve artırması gerektiğini belirten Sanchez, "İspanyolların kendileri ve ülkeleri için nasıl bir gelecek istediklerine karar verme zamanı geldi. Artık karar sizin" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, üç yılı aşkın süredir görev yapan ilerici koalisyon hükümetinin karşı karşıya kaldığı siyasi ve ekonomik koşulları değerlendirerek, erken genel seçim kararını duyurdu.

Sanchez, mevcut yasama döneminde hükümetin ticari gerilimler, enerji krizleri ile Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşların damga vurduğu zorlu bir uluslararası ortamla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Parlamentodaki siyasi tabloyu da eleştiren Sanchez, şöyle konuştu:

"Oldukça sert tartışmaların yaşandığı bir parlamentoda çalışmak zorunda kaldık. Burada birçok kişi, anlamsız biçimde, 'uzlaşmayı' 'vazgeçmekle', 'engellemeyi' ise 'kazanmakla' karıştırıyor. Seçimlere katılmayan ancak ülkemizi kontrol etmeyi sürdürmek isteyen çok güçlü ekonomik ve toplumsal elitlerle mücadele etmek zorunda kaldık.

Ayrıca demokrasimizin gördüğü en kötü muhalefetle karşı karşıya kaldık. Devlet sorumluluğu taşımayan bu muhalefet, seçim sistemimizin meşruiyetini sürekli sorguladı, önlemleri engelledi ve ülke için yararlı politikalara karşı oy kullandı."

"DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN HALKIN DESTEĞİNİ YENİLEMEMİZ GEREKİYOR"

Hükümetinin son üç yıldaki ekonomik ve sosyal politikalarına değinen Sanchez, İspanya'nın bu dönemde "Avrupa Birliği'nde en hızlı büyüyen ve en fazla istihdam yaratan ekonomi" haline geldiğini belirtti.

Satın alma gücünün arttığını, eşitsizlik ve yoksulluk oranlarının ise gerilediğini belirten Sanchez, burslar, ebeveyn izinleri, sağlık hizmetleri, yenilenebilir enerji ve konut alanlarında atılan adımları sıraladı. Hükümetin hedeflerinin tamamına ulaşamadığını da kabul eden Sanchez, şöyle devam etti:

"Bugün bu toplumsal çoğunluğun bir bölümünde memnuniyetsizlik olduğunu biliyorum. Çıkarlarının parlamentoda birkaç kişinin yararına nasıl ayaklar altına alındığını görmenin onları öfkelendirdiğini biliyorum. Bizim de hatalar yaptığımızı ve yapmak istediğimiz her şeyi başaramadığımızı biliyorum. Düzeltilmesi gereken hala birçok adaletsizlik var. Ulaşılması gereken birçok toplumsal hedef ve çözülmesi gereken birçok sorun var; özellikle eşitsizlik, kamu hizmetleri ve konuta erişim alanlarında. Ancak gerçek şu ki daha fazlasını yapmak için halkın desteğini yenilememiz ve artırmamız gerekiyor."

"29 KASIM PAZAR GÜNÜ GENEL SEÇİM YAPILMASINA KARAR VERDİM"

Sanchez, daha geniş bir parlamento çoğunluğuna ihtiyaç duyduklarını belirterek, erken seçim kararını şu sözlerle açıkladı:

"Bekleyen reformları kapsamlı biçimde hayata geçirmek ve vatandaşların eşitsizlik düzeylerini azaltabilmesini sağlamak için harekete geçmeli ve parlamentoda çok daha geniş, ilerici bir çoğunluk elde etmeliyiz. Böylece elitlerin direncini kırabilir, yeni toplumsal kazanımlar elde edebilir ve İspanya'yı dönüştürmeye devam edebiliriz. Bu nedenle, usulüne uygun şekilde Devlet Başkanı'nı bilgilendirdikten sonra, bugün sabah saatlerinde olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleyerek parlamentoyu feshetmeye ve yasada öngörülen süreler doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü genel seçim yapılmasına karar verdim."

"AŞIRI SAĞ" UYARISI

İspanya'nın ve dünyanın "karmaşık bir dönüşüm ve geçiş döneminden" geçtiğini söyleyen Sanchez, seçmenlere seslenerek, erken seçimi ülkenin izleyeceği siyasi yön konusunda bir tercih olacağını ifade etti. Sanchez, sözlerini şöyle tamamladı:

"İspanyolların kendileri ve ülkeleri için nasıl bir gelecek istediklerine karar verme zamanı geldi. Artık karar sizin. İspanyollar bu dönemde nasıl bir rol oynamak istediklerine ve İspanya'nın nasıl bir rol üstlenmesini istediklerine karar vermeli. İktidara geldiği her yerde geriye gidişe yol açan aşırı sağ dalgaya katılmak mı istiyorsunuz, yoksa İspanya'nın açıklığın, sosyal adaletin ve çevresel sorumluluğun kalesi olmaya devam etmesini mi istiyorsunuz? Ülkemizin geriye gitmesini mi, ilerlemeye devam etmesini mi istiyorsunuz?

Ben vatandaşlarıma güveniyorum. Çünkü zorluklar karşısında güçlenen, cesur ve dayanışmacı bir halk olduğunuzu biliyorum. Bu nedenle var gücümüzle çalışacağız. Güveninizi hak etmek için çalışacağız. Umut yaratmak için ve yeniden kazanmak için."