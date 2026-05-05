İsrail, ABD\'den İki Yeni Savaş Uçağı Alacak

İSRAİL Savunma Bakanlığı, ABD'den iki yeni savaş uçağı filosu alımını onayladığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den F-35 ve F-15IA'larden oluşan iki yeni savaş uçağı filosu alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Alımların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından daha önce onaylanan 350 milyar İsrail şekeli değerindeki gelecek 10 yıla yönelik kuvvet inşa planı kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, anlaşmanın tüm filonun İsrail ordusuna entegrasyonunu, kapsamlı bakımını, yedek parça temini ve lojistik desteğini içereceği aktarıldı.