Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
Dünya

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye\'yi bakın neyle suçladı
06.11.2025 19:45
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini belirterek, ''İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler'' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi Haber Sendikası'na (JNS) verdiği röportajda, Gazze'de kabul edilen ateşkese ve Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumuna ilişkin konuştu.

"GAZZE'YE GİRECEK ASKERİ GÜÇLER SADECE BİZİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR OLANLAR OLACAK"

İsrail'in Gazze'de ateşkesin kabul edilmesiyle ilk olarak esirleri geri almayı hedeflediğini savunan Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ve yönetimde yer almamasının gerektiğini iddia etti. Netanyahu, Gazze'de görev alabilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin, "ABD, bizim de hemfikir olacağımız şekilde olması gerektiği konusunda çok net. Uluslararası İstikrar Gücü çerçevesinde Gazze'ye girecek askeri güçler sadece bizim için kabul edilebilir olanlar olacak." iddiasında bulundu."Türkiye, İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca"

İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye, İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca

"TÜRKİYE, İSRAİL'E VE SİYONİZME KARŞI ÇOK DÜŞMANCA"

Türkiye'nin kendilerine karşı muhalif bir tutum sergilediğini vurgulayan Netanyahu, "İsrail'e ve siyonizme karşı son yıllarda çok düşmanca bir tutum içindeler." ifadesini kullandı.

2 AY ÖNCE SALDIRDIĞI KATAR'A TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan İsrail Başbakanı'nın, 9 Eylül'de başkenti Doha'ya bir saldırı düzenleme emri verdiği Katar'a teşekkür etmesi dikkatleri çekti. Esirlerin serbest bırakılması konusundaki yardımları nedeniyle Katar'a teşekkür eden Netanyahu, Doha ile aralarında endişe duydukları konular olsa da, bu zorlukları aşarak olumlu bir işbirliği kurmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı - Son Dakika
