İsrail Beyrut\'a Saldırdı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlediklerini açıkladı. Katz, saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla düzenlendiğini belirtti. Ateşkesin sağlanmasından bu yana Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini kaydeden Katz, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını öne sürdü.