İsrail'de Ben-Gvir Hükümetten Çekileceğini Açıkladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'de Ben-Gvir Hükümetten Çekileceğini Açıkladı

İsrail\'de Ben-Gvir Hükümetten Çekileceğini Açıkladı

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanması durumunda hükümetten çekileceğini duyurdu.

17.01.2025 11:34  Güncelleme: 11:35
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İSRAİL'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini duyurdu.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurdu. Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Ben-Gvir Hükümetten Çekileceğini Açıkladı - Son Dakika

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