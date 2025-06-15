İsrail\'den Füzeler İçin Sığınak Çağrısı

İSRAİL Ordusu, ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaparak İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu da belirtildi.

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini aktardı.