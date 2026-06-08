İsrail'den İran'a Saldırı Hazırlığı - Son Dakika
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İsrail'den İran'a Saldırı Hazırlığı

İsrail\'den İran\'a Saldırı Hazırlığı
08.06.2026 09:36
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İsrail Genelkurmay Başkanı, füze saldırılarına karşı İran'a anında cevap vereceklerini açıkladı.

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak 'emir verilir verilmez' İran'a saldıracaklarını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ordu komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi. Açıklamada Zamir'in, 'İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır' ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den İran'a Saldırı Hazırlığı - Son Dakika

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