İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak 'emir verilir verilmez' İran'a saldıracaklarını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ordu komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi. Açıklamada Zamir'in, 'İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır' ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'den İran'a Saldırı Hazırlığı - Son Dakika
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