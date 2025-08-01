İSRAİL savaş uçakları, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da yer alan Baalbek kentinin birçok bölgesine 7 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail savaş uçakları Bekaa'daki Bırital beldesinin tepelik noktaları, Ayşiyye, Nasıriyye, El-Hureybe, Zahle beldeleriyle Şara bölgesi, El-Cermak beldesinin çevresinin yanı sıra ülkenin güneyindeki El-Mahmudiyye ve El-Hardeli bölgelerini bombaladı.
Son Dakika › Dünya › İsrail’den Lübnan’a Hava Saldırıları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?