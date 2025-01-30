İsrail, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılmasını Erteledi

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İSRAİL Başbakanlık Ofisi, bugün anlaşma kapsamında bırakılması planlanan Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz rehinelerimizin güvenli geçişi garanti altına alınana kadar bugün bırakılması planlanan tutukluların serbest bırakılmasının ertelenmesi talimatı verdi. İsrail, arabulucuların bunu sağlamasını talep ediyor" ifadeleri kullanıldı. Netanyahu, bugün Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde esir takasındaki görüntülerden rahatsız olduğunu belirterek, "Arabuluculardan bu tür dayanılmaz sahnelerin tekrarlanmayacağından emin olmalarını ve rehinelerimizin güvenliğini garanti etmelerini talep ediyorum" dedi.