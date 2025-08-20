İsrail Gazze'yi İşgal Planının İlk Aşamasına Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail Gazze'yi İşgal Planının İlk Aşamasına Geçti

İsrail Gazze\'yi İşgal Planının İlk Aşamasına Geçti
20.08.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik işgal planının ilk aşamasını başlattı ve ön operasyonlar düzenliyor.

İSRAİL Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'yi işgal planının ilk aşamasının başladığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun Hamas'la girdiği çatışmaların ardından Gazze şehrine yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçildiğini bildirdi. İsrail ordusunun hızla hareket ettiğini belirten Defrin, Gazze'nin işgalini amaçlayan saldırılar için ön operasyonların düzenlendiğini ve şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "Başbakan Netanyahu, Hamas'ın kalelerini ele geçirme ve grubun yenilmesi için verdiği sürenin kısaltılması kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Gazze'yi İşgal Planının İlk Aşamasına Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 22:20:20. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'yi İşgal Planının İlk Aşamasına Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.