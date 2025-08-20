İsrail Gazze\'yi İşgal Planının İlk Aşamasına Geçti

İSRAİL Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'yi işgal planının ilk aşamasının başladığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun Hamas'la girdiği çatışmaların ardından Gazze şehrine yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçildiğini bildirdi. İsrail ordusunun hızla hareket ettiğini belirten Defrin, Gazze'nin işgalini amaçlayan saldırılar için ön operasyonların düzenlendiğini ve şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "Başbakan Netanyahu, Hamas'ın kalelerini ele geçirme ve grubun yenilmesi için verdiği sürenin kısaltılması kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.