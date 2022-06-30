İsrail genel seçimleri 1 Kasım'da yapılacak - Son Dakika
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BBC

İsrail genel seçimleri 1 Kasım'da yapılacak

30.06.2022 13:10
İsrail genel seçimleri 1 Kasım'da yapılacak

İsrail meclisi Knesset, kendi kendini feshettiği oylamanın ardından erken seçim tarihini 1 Kasım olarak belirledi.

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından dört yılda beşinci kez yapılacak seçimlerin tarihi 1 Kasım olarak belirlendi. Koalisyon hükümetinin başbakanı Naftali Bennett, görevini bu geceden itibaren seçimlere kadar merkez parti Yesh Atid'in lideri Yair Lapid'e bırakacak.

Hükümet kurulduktan sonra dışişleri bakanlığı yapan Lapid'in koalisyon anlaşması gereğince Bennet'in iki yıllık görev süresinin ardından başbakan olması gerekiyordu.

İsrail'de geçen yıl yapılan seçimlerden sonra sekiz partili bir koalisyon kurulmuştu. Ancak İsrail parlamentosu Knesset, Perşembe sabahı kendisini feshetme kararı aldı.

Yeterli sandalye sayısına ulaşılamadığı için hükümet kurulamayan, bu nedenle 2019'dan bu yana defalarca seçime giden ülkede son olarak 23 Mart 2021'de yapılan seçim sonrası Lapid-Bennett koalisyonu geçici olarak açmaza bir çözüm olmuştu. Ancak aynı yılın Haziran ayında kurulan hükümetin ömrü bir seneden biraz uzun sürdü.

Bu seçimler, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gözünde, tekrar göreve gelmesi için bir fırsat. Seçimleri İsrail için "muhteşem bir haber" olarak değerlendiren ve yolsuzluktan yargılanan eski başbakan, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Netanyahu'nın sağcı Likud partisinin seçimlerin ardından meclisteki en fazla sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor. Netanyahu, geçtiğimiz Haziran ayında Bennett ve Lapid hükümetine görevi devretmişti.

Bennet'in sözcüsü, Çarşamba akşamı üyesi olduğu sağcı Yamina partisinin üyelerine yaklaşan seçimlerde aday olmayacağını söylediğini aktardı.

Bir sonraki hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görev yapacak 58 yaşındaki Lapid eski bir haber spikeri.

Çoğunluk sağlanamayınca hükümeti kurmakla görevlendirilen Lapid, koalisyonu bir araya getiren anlaşmanın parçası olarak önce Bennett'in göreve gelmesini kabul etti. Lapid, yetkiyi Eylül 2023'te alacaktı.

Bu koalisyon hükümeti, İsrail tarihindeki, ideolojik olarak karşıt görüşlüler de dahil siyasi yelpazenin dört bir yanından gelen sekiz partilik en çeşitli hükümetti. Ayrıca 1948'de devletin kurulmasından bu yana ilk kez bağımsız bir Arap partisini de barındırıyordu.

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Kaynak: BBC

Hükümet, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail genel seçimleri 1 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

BBC
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