İsrail güçleri, Kudüs\'te ibadet edenlere saldırdı

ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılarla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başlarken; Kudüs ve Batı Şeria'da da tepki çeken adımlar atıyor.
Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e tüm dünyadan büyük tepki gelmişti. İsrail bugün yine tepki çekecek bir hamlede bulundu.
Mescid'i Aksa'ya girmeyi yasaklayan İsrail güçler, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı. Saldırı anları kameralara yansıdı.
