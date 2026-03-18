İsrail güçleri, Kudüs\'te ibadet edenlere saldırdı

ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılarla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başlarken; Kudüs ve Batı Şeria'da da tepki çeken adımlar atıyor.

MESCİD-İ AKSA İBADETE KAPATILDI

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail'e tüm dünyadan büyük tepki gelmişti. İsrail bugün yine tepki çekecek bir hamlede bulundu.

İBADET EDENLERE SARDIRDI

Mescid'i Aksa'ya girmeyi yasaklayan İsrail güçler, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı. Saldırı anları kameralara yansıdı.