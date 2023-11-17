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Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm! İsrail askerleri Türk gazetecilerin kamerasını kırdı - Son Dakika

Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm! İsrail askerleri Türk gazetecilerin kamerasını kırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi Türk gazetecilere saldırarak bir kameramanın kamerasını kırdı. Sert müdahaleye maruz kaldıklarını anlatan gazeteciler, o anları da canlı yayınladı.

17.11.2023 13:56

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı sürerken bir yandan da Batı Şeria'daki zulmü devam ediyor. Her cuma günü Müslümanların namaz kılmasını engelleyen ve sert müdahalede bulunan İsrail güçleri, Kudüs'te bugün gelişmeleri takip eden TRT ekibine saldırdı. Saldırıda kameranın camı tuzla buz oldu.

DİPÇİKLE SALDIRDI

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden Türk gazetecilere fiziki saldırıda bulundu. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, kameraman Ahmet Bağış ile birlikte canlı yayında gelişmeleri aktardığı sırada İsrail polisinin saldırısına uğradı. İsrail polisi, silahının dipçiği ile vurup ekibe ait kamerayı kırdı.

İsrail Güçleri TRT Ekibine Saldırdı

KIRIK KAMERA İLE YAYINA DEVAM ETTİLER

Kamera kırık olmasına rağmen yayına devam eden Öztürk, polisin tüm uyarılarını dikkate alarak hareket ettiklerini ancak sert müdahaleye maruz kaldıklarını ifade etti. Olay anında orada bulunan yerli ve yabancı basın ekipleri de saldırıyı canlı yayında aktardı.

İsrail Güçleri TRT Ekibine Saldırdı
Kaynak: İHA

İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm! İsrail askerleri Türk gazetecilerin kamerasını kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm! İsrail askerleri Türk gazetecilerin kamerasını kırdı - Son Dakika
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