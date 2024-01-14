İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti

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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yardımcıların katılımıyla ilgili bir anlaşmazlığın çıkması üzerine Cumartesi gecesi güvenlik kabinesi toplantısını terk etti.

BAKAN GALLANT TOPLANTIYI TERK ETTİ

Kabine toplantısının yardımcılara kapalı olarak yapılmasına karar verildi ve Gallant'ın özel kaleminin girişine izin verilmedi. Ancak Başbakan Netanyahu ve diğer yetkililerin yardımcılarını getirmelerine izin verildi. Bunun üzerine Gallant resmen küplere bindi ve bir tartışma çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, bakan toplantıyı terk etti.

BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMADI

Gallant'a yakın kaynaklar Maariv'e, yardımcı getirme yasağına rağmen Netanyahu'nun toplantıya beş yardımcı getirdiğini söyledi. Aynı haberlere göre, Gallant toplantının ikinci oturumunda ise yeniden salonda yer aldı. Kaynaklar böyle bir şeyin daha önce hiç yaşanmadığını da sözlerine ekledi. Netanyahu'ya yakın kaynaklar ise başbakanın yardımcılarının toplantıya girmesinin olağan olduğunu savundu.

GERİLİM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bu gelişmeyi "Savunma Bakanı Gallant kabine toplantısını terk etti" başlığı ile duyuran Jerusalem Post "Kabinedeki gergin durum, Netanyahu ile Gallant arasındaki gerilimin savaş sırasında artmaya devam etmesiyle ortaya çıktı" yorumunda bulundu.

NETANYAHU GALLANT'I KOVMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Gallant ve Netanyahu Mart ayında da savunma bakanının yargı reformunun İsrail toplumu üzerindeki etkilerine karşı uyarıda bulunması ve Netanyahu'nun Gallant'ı kovacağını açıklayarak karşılık vermesi üzerine karşı karşıya gelmişti. Karara karşı kitlesel protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu kararı dondurdu ve bakanı görevden almaktan geri adım attı.