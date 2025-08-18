İsrail\'in Gazze İşgal Planı Onaylandı

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentini işgal planını onayladığı belirtildi.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ile kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığını duyurdu. Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı kaydedildi.