İsrail\'in Lübnan Saldırılarında 2.795 Ölü

İSRAİL'in, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 795'e ulaştığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 795'e, yaralı sayısı 8 bin 586'ya ulaştı. Yaşamını yitirenler arasında 106 sağlık çalışanı yer alırken, 244 sağlık personeli de yaralandı.