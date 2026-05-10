İSRAİL'in, Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 795'e ulaştığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 795'e, yaralı sayısı 8 bin 586'ya ulaştı. Yaşamını yitirenler arasında 106 sağlık çalışanı yer alırken, 244 sağlık personeli de yaralandı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Lübnan Saldırılarında 2.795 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?