İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

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İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk defa başkent Beyrut'u bombaladı. Hades Mahallesi'ndeki bir bina yerle bir olurken çok sayıda binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

28.03.2025 15:24  Güncelleme: 15:49
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İsrail ordusu duyurduğu tehditlerin ardından, başkent Beyrut'un güneyindeki el- Hades Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

BİNA YERLE BİR OLDU

Beyrut'un birçok bölgesinde duyulan saldırıya maruz kalan binadan dumanların yükseldiği görüldü. Saldırı sonucu Hades Mahallesi'ndeki bina yerle bir oldu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

27 KASIM'DAN SONRA İLK BOMBARDIMAN

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı

NE OLMUŞTU?

İsrail insansız hava araçları (İHA) da savaş uçaklarının bombardımanı öncesinde aynı bölgeyi 3 saldırıyla hedef almıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacaklarını söyleyerek bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.

İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Lübnan'ın başkenti en son iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te bombalanmıştı.

İsrail, Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'a bomba yağdırdı
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Beyrut, Lübnan, İsrail, Hades, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bomba yağdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ponçik Pamuk:
    adi köpek 13 14 Yanıtla
  • taner taner:
    Zıya abının kankaları 11 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    helal olsun 0 6 Yanıtla
  • 6490203:
    kahrol kahrol kahrol 0 0 Yanıtla
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