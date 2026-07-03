İSRAİL ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan basını, İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Beraşit beldesini hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusunun, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kunin ve Tayri beldelerinin çevresini de bombaladığı bildirildi. İsrail'e ait bir insansız hava aracının ise Yukarı Nebatiye beldesindeki Gandur Hastanesi çevresine 2 saldırı düzenlediği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail Nebatiye'ye Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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