İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

08.08.2022 09:50

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı belirtildi. İnsan hakları örgütleriyse bu yıkımlara karşı sert şekilde İsrail'e tepki gösteriyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Esad er-Rifai ve Subhi Ebu Şukayr isimli Filistinli tutuklu gençlerin evlerini yıkmak üzere Cenin kentinin Rummana köyüne baskın yaptı.

Bu sırada baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında gerginlik çıktı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı olayda onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

İSRAİL CİNAYETLE SUÇLUYOR

İsrail güçlerinin iş makineleriyle evlerini yıktığı 19 yaşındaki Rifai ve 20 yaşındaki Ebu Şukayr, 5 Mayıs 2022'de 3 İsrailliyi öldürmek ve 4'ünü yaralamakla suçluyor.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERİYOR

İsrail'in, saldırı düzenledikleri iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika
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