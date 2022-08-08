Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Esad er-Rifai ve Subhi Ebu Şukayr isimli Filistinli tutuklu gençlerin evlerini yıkmak üzere Cenin kentinin Rummana köyüne baskın yaptı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika

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