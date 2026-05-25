İsrail Saldırısında Yaralanan Aktivistler Taburcu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırısında Yaralanan Aktivistler Taburcu Oldu

25.05.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'ndan yaralanan 9 aktivist, İstanbul'da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İsrail'in uluslararası sularda saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan ve İstanbul'da tedavi edilen 9 aktivist daha taburcu oldu.

Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Bir süre alıkonulan aktivistler Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul'daki hastanelerde tedavi altına alınan 53 aktivistten 41'i geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Tedavileri tamamlanan 9 aktivistin de bugün tedavileri tamamlandı. Toplam 50 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Saldırısında Yaralanan Aktivistler Taburcu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:10
Özgür Özel’in TBMM’deki “unvanı“ değişti
Özgür Özel'in TBMM'deki "unvanı" değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:16:18. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Yaralanan Aktivistler Taburcu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.