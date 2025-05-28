İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

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İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı\'na bomba yağdırdı
28.05.2025 13:38  Güncelleme: 13:53
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İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı\'na bomba yağdırdı
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İsrail ordusu, Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı. Husilerin elindeki son uçağın da imha edildiğini açıklayan İsrail Savunma Bakanı Katz, havalimanının silahlı üyelerinin ulaşımını sağlamak için kullanıldığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Bize zarar veren birisine biz daha sert bir güç kullanarak zarar veririz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanını hedef aldığını ifade etti. Bakan Katz, saldırı sonucu Husilerin elindeki son uçağın da imha edildiğini belirtti.

"HAVALİMANINI TEKRAR TEKRAR YOK EDECEĞİZ"

Katz, "Yemen'deki limanları ağır bombardımana tutmaya devam ederken, tıpkı bölgedeki diğer stratejik altyapıları bombaladığımız gibi Sana'daki havalimanını da tekrar tekrar yok edeceğiz. Daha önceden de söylediğimiz gibi Husileri hem denizden hem de havadan ablukaya alacağız" ifadelerini kullandı.

"SANA HAVALİMANI HUSİLERİN AMAÇLARINA HİZMET EDİYORDU"

IDF'den yapılan açıklamada ise Husilerin havalimanını silahlı üyelerinin ulaşımını sağlamak için kullandığı öne sürüldü. Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta vurulan Hudeyde ve Salif limanları gibi Sana'daki havalimanı da İsrail'in sivil altyapısına saldırılar düzenleyen Husilerin amaçlarına hizmet ediyordu" denildi.

İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise açıklamasında, "Biz temel bir ilkeyle çalışıyoruz, bize zarar veren birisine biz daha sert bir güç kullanarak zarar veririz" ifadelerini kullandı.

HUSİLER SALDIRIYI DOĞRULADI

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonu ise İsrail'in düzenlediği 4 hava saldırısında Sana Havalimanındaki pistlerin ve Yemenia Havayolları'na ait bir uçağın vurulduğunu aktardı. Vurulan uçağın havayollarının son sivil uçağı olduğu belirtilirken, pistin ise Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilen uçaklar tarafından sıklıkla kullanıldığı belirtildi.

Yemenli yetkililer, 6 Mayıs'ta İsrail ordusunun Sana Havalimanına düzenlediği saldırı sonucu terminal binasının ve pistlerin kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı. Havalimanı saldırıdan 11 gün sonra yeniden hizmete açılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat ÇAMUR:
    İŞTE O KADAR . 4 38 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bay zalim oğlu zalim ebucehili soladın 26 0 Yanıtla
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