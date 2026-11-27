İsrail'de zorunlu askerliğe karşı çıkan ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), asker kaçağı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yeşiva öğrencileri için ülkenin en büyük havalimanına yürüdü. Otobüslerle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na gelen iki Haredi grubu, havalimanı girişlerinden birine uzanan yolu trafiğe kapattı.

POLİSE "NAZİLER" DİYE BAĞIRDILAR

İsrail polisinin açıklamasına göre göstericiler yaklaşık bir saat boyunca hem sivil araçların hem de polis araçlarının geçişini engelledi ve polislere "Naziler" diye slogan attı. Polis, eylemin havalimanı çevresindeki olağan akışı bozduğunu belirterek gösteriyi güç kullanarak dağıttığını duyurdu.

AA'nın İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırdığı habere göre aynı gün Batı Kudüs'teki Bar-Ilan Kavşağı'nda da bir gösteri yapıldı. The Jerusalem Post'un aktardığına göre burada polise saldırdığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Harediler hafta başından beri Kudüs'te ve Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak'ta yolları trafiğe kapatıyor. Polisle yaşanan arbedelerde yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.

KOALİSYON PAZARLIĞININ ORTASINDA

Protestolar, 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot'un Yashar partisi ile Haredi partiler arasındaki koalisyon görüşmelerine denk geldi. KAN, iki taraf arasında zorunlu askerlik konusunda bir taslak üzerinde uzlaşıldığını ileri sürdü.

Ultra Ortodoksları temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği partisi, Haredileri askerlikten muaf tutacak ve gözaltıları askıya alacak geçici bir düzenleme istiyor. Partinin önde gelen hahamları Dov Lando ve Moshe Hillel Hirsch'in resmi koalisyon görüşmelerine onay verdiği bildirildi.

NÜFUSUN YÜZDE 13'Ü ASKERLİĞİ REDDEDİYOR

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de Harediler nüfusun yüzde 13'ünü oluşturuyor ve dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor. İsrail Yüksek Mahkemesi 25 Haziran 2024'te Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti. Karar, Binyamin Netanyahu hükümetinde siyasi krize yol açmıştı.