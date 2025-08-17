İsrailli Ailelerden Protesto

İSRAİLLİ rehine aileleri, Gazze'deki esirlerin getirilmesi için başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi.

İsrailli rehine aileleri, başkenti Tel Aviv'de İsrail'in Gazze'deki yeni işgal planına karşı protesto gösterisi başlattı. Protestocular, sabah saatlerinde ellerinde taşıdıkları pankartlarla Tel Aviv'deki Rokah Caddesi'nde toplanarak Gazze'deki İsraillilerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasını talep etti.

Rehine aileleri ve yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararına tepki gösterdi. Tel Aviv'deki caddeyi trafiğe kapatan protestonun yanı sıra bazı İsrail kurumlarında grev yapıldığı kaydedildi. İsrail polisi, şu ana kadar 32 kişinin tutuklandığını açıkladı.