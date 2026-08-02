Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi - Son Dakika
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Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde tur teknesi kaptanı ile müşterisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Öfkeli kaptanın elindeki bıçakla müşterisinin üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, araya giren vatandaşlar olası bir facianın önüne geçti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tur teknesi kaptanı ile müşterisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Öfkeli kaptanın müşterisinin üzerine yürüdüğü anlar kameraya yansırken, araya giren vatandaşlar olası bir facianın önüne geçti.

Marmaris sahilinde tur teknesi işleten bir kaptan ile müşterisi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sahilde diğer tatilcilerin ve vatandaşların gözü önünde kısa sürede büyüyen tartışma, tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüştü.

Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi

BIÇAK ÇEKİP ÜZERİNE YÜRÜDÜ 

Öfkesine hakim olamayan tekne kaptanı, elindeki bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların şaşkın ve endişeli bakışları arasında yaşanan gerilimde kaptanın "Vallahi vururum" diyerek bağırdığı ve tehditler savurduğu duyuldu. Müşteri ise kendisini savunmaya çalışarak polisi arayacağını belirtti.

ARAYA GİRENLER BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ 

Kavganın daha da büyümesini ve olası bir yaralanmayı önlemek için çevrede bulunan diğer tekne sahipleri ve vatandaşlar hızlıca araya girdi. Bıçaklı kaptanı güçlükle sakinleştiren ve uzaklaştıran çevredekiler, olayın kanlı bitmesini son anda engelledi.

O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Cep Telefonu, Marmaris, Güncel, Turizm, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Marmaris Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi - Son Dakika

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