Otobüs İkramları Tarih Mi Oluyor?

Şehirlerarası otobüs yolculuklarının vazgeçilmezi ikramlar artık tarih oluyor. Bir zamanlar dondurma bile ikram eden otobüs firmaları artık sadece meşrubat ve çay-kahve dağıtıyor. Bir çok firma keki bile ikram listesinden çıkardı. Mazot, terminal giriş ücretleri, otoyol ve köprü ücretlerindeki maliyet artışlarından yakınan sektör temsilcilerine göre; önümüzdeki süreçte şehirlerarası otobüslerde tıp ki uçakta olduğu gibi su ve meşrubat gibi ikramların parayla satılabileceğine dikkat çekiyor.

Asker uğurlama, memlekete hasret gidermek isteyenlerin bir numaralı tercihi olan şehirlerarası otobüs yolculuklarının vazgeçilmezi ikramlar tarih oluyor. Artık; yolculuk başında ve mola yerleri çıkışında muavinin ikram hazırlığına başlamasıyla yolcular dağıtılacak ikramlar için koltuklarını düzeltip beklemeye başlamayacak. Akaryakıt, otoyol, köprü ve terminal giriş ücretlerindeki artışlarla son aylarda otobüsçüler ikramda kısıtlamaya gitti. Bir çok şehirlerarası otobüs firması radikal bir karar alarak saatler süren yolculuklarda sadece soğuk ve sıcak içecek ikram ediyor. Artan maliyetlerin yanı sıra biletlerin büyük bölümünün internetteki uygulamalardan satılması komisyon yükünü artırdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, yolculara sunulan ikramların mecburen azaltıldığına dikkat çekiyor.

Kars Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Kıransal, 'Otobüsçüler can çekişiyor, otobüsçülerde can kalmadı. Kars -İstanbul arası bin 500 kilometre ve sadece 2 bin 100 TL. Yolcu bedava, nasıl dondurma versin, nasıl kek versin ama yine biz az da olsa ikram dağıtıyoruz. Mazot 80 lira. Kars'tan İstanbul'a 5-6 bin lira sadece köprü ve otoyol parası. İkramlarda kısıtlama devam ediyor. Bir yıldır kaldırıldı kek ve bisküvi dağıtımı. Girdiler ucuz, çıktılar pahalı. Bir lastik 30 bin lira. Bir motor yaptırmak 600 bin lira. Motoru bırak ustayı getiremiyorsun, 50 bin lira vermeden usta gelmiyor bile' dedi.

Otobüslerde su bile parayla satılabilir

Türkiye Otobüs İşletmecileri Federasyonu (TOFED) Malatya Şube Başkanı ve Malatya Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri Derneği Başkanı Eyüp Fatih Bay, artan maliyetler karşısında ikramlarda kısıtlamanın normal olduğuna vurgu yaptı. Mazot, otoyol, köprü gibi çıktıların yanı sıra seyahat uygulamalarından satılan biletlerdeki yüksek komisyonlarına sitem eden Dernek Başkanı Bay, şöyle devam etti 'Araçlar boş gidip geliyor, yolcu yok. Yazıhaneciler de perişan, bitti, otobüsçüler de bitiyor. Yine iyi otobüslerde sıcak soğuk ikram veriliyor. Seyahat uygulamaları yüzde 13 komisyon alıyor, hiç ellerini sıcaktan soğuğa vurmadan. Millet de sağ olsun firmada aynı fiyat olmasına rağmen uygulamalardan bilet alıyor. Boş kalırsa otobüsçüler de her yerden, ikramdan kısıyor. Masraflar yüksek. Uygulamalar bilet firmalarını 20 gün sonra gönderiyor. Uçakta su satılıyor. Otobüslerde parayla ikram dönemi başlayacak. Her şey kendiliğinden pahalanıyor. Otobüslerde suyu parayla satarlarsa kimse şaşırmasın.'