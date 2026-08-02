Soylu: Türkiye'nin Tehdidi Dışarıdan - Son Dakika
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Soylu: Türkiye'nin Tehdidi Dışarıdan

Soylu: Türkiye\'nin Tehdidi Dışarıdan
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Eski İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin güvenlik tehditlerini dış kaynaklı olarak değerlendirdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Fidecast programında Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soylu, "Türkiye'nin iç tehdidi olamaz. Türkiye'nin dış tehdidi var. Türkiye'de oluşan bütün olayların yumağının ucu dışarıdadır" dedi.

Gazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Fikirler ve Değerler Topluluğu'nun hazırladığı Fidecast programının ilk bölümüne konuk olan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, program sunucusu Mehmet Fatih Güleç'in sorularını cevapladı. Güvenlik politikalarından siyasete, 15 Temmuz darbe girişiminden sosyal medyaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Soylu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güvenlik politikalarındaki en büyük tehdidin dış kaynaklı olduğunu belirten Soylu, "Yüzde yüz dışarı. Türkiye'nin iç tehdidi olamaz. Türkiye'nin dış tehdidi var. Türkiye'de oluşan bütün olayların yumağının ucu dışarıdadır. Bütün olaylar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihi ve toplumsal birikimi sayesinde kendi sorunlarını çözebilecek güce sahip olduğunu dile getiren Soylu, "Burası Ahmet Yesevi kültürünün ülkesidir. Burası Hacı Bektaş'ın, Mevlana'nın, Köroğlu'nun, Yunus Emre'nin ülkesidir. Burası yardımlaşmanın, dayanışmanın, iyiliklerin ülkesidir. Türkiye'yi, özellikle bu Anadolu coğrafyasını ifsat etmek isteyen dışarısıdır" dedi.

"Yeniden bir kalkışmadan çok korktum"

İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde kendisini en çok endişelendiren konunun ne olduğu sorusu üzerine Soylu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından benzer bir kalkışmanın yeniden yaşanması ihtimalinden büyük kaygı duyduğunu söyledi. Soylu, "Korkum kendime ait bir korku da değil. Ama biz uyur da bunu engelleyemezsek ve biz gece uyurken toplumun başına, milletin başına, ülkenin başına böyle bir iş gelir diye çok korktum. Gece üçe kadar hiç yatmadım" ifadelerini kullandı.

Toplumun önemli bir bölümünün kendisini anladığını düşündüğünü belirten Soylu, "Ama bir bölümünün anlamasını isterdim. Hiç anlamaz dediğim bir bölümün beni anlamasını isterdim. Bizi de anlamasını isterdim" diye konuştu.

"Sosyal medya bir vesayet mekanizmasıdır"

Sosyal medyanın siyaset ve toplum üzerindeki etkisine de değinen Soylu, "Sosyal medyayı kim kurmuşsa, kurgulamışsa, bunun algoritmalarını kim oluşturmuşsa patronu o" dedi.

Sosyal medyayı insanları, ülkeleri ve devletleri bağımlı hale getirmeyi amaçlayan bir vesayet mekanizması olarak nitelendiren Soylu, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Siyasette kalıcı başarının fikir üretmekten geçtiğini vurgulayan Soylu, "Siyaseti dizayn eden de, siyasette kazanan da hep fikri üzerinden siyaset yapanlardır" dedi.

Programın sonunda gençlere seslenen Soylu, "Allah çalışanın yanındadır. Becerilerinizi geliştirin. Belki aramızda birisi çıkar, dünyanın en önemli sorununa çare olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gazi Üniversitesi, Süleyman Soylu, Güvenlik, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soylu: Türkiye'nin Tehdidi Dışarıdan - Son Dakika

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