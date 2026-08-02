İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon

İtalya Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde İtalya liderliğinde görev yapan deniz kuvvetleri misyonunun Rusya'nın "gölge filosuyla" bağlantılı olduğu öne sürülen bir petrol tankerine operasyon düzenlediğini bildirdi.

HELİKOPTERLE ÇIKARTMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB yaptırımları listesinde bulunan Kamerun bayraklı "Toa Payoh" adlı tankere geminin bayrak kaydının doğrulanması amacıyla müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, gemi kaptanının ilk aşamada iş birliği yapmayı reddettiği, bunun üzerine İtalyan askeri personelinin "EUNAVFOR MED" (Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü) İrini Operasyonu kapsamında sancak gemisi olarak görev yapan Thaon di Revel'den havalanan helikopterle tankerin güvertesine çıkarak denetim gerçekleştirdiği ifade edildi.

İKİ ÜLKE GÜÇLERİ DE OPERASYONA DESTEK VERDİ

Açıklamada, operasyona Yunanistan'a ait bir savaş gemisi ve Polonya'ya ait bir devriye uçağının da destek verdiği belirtilirken, müdahalenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve güvenli bir şekilde sona erdiği belirtildi.

BENİN'DEN İSTANBUL'A GİDİYORDU

Tankere Batı Afrika ülkesi Benin'den İstanbul'a gerçekleştirdiği sefer sırasında müdahale edildiği bildirildi. Müdahale kapsamında mürettebattan herhangi bir kişinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak, geminin Kamerun bayrağına geçtiğimiz hafta kaydedildiğini ve İrini Operasyonu'nda görev yapan AB deniz misyonunun bu tür denetimler sırasında gemilere el koyma yetkisinin bulunmadığını aktardı.