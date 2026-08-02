Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mahallesine hizmet alamadığını belirten Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar'a muhtarlık ofisinde saldırdığı iddia edildi. WhatsApp grubunda başlayan hizmet tartışması sonrası muhtarlığı bastığı ve hakaretler savurarak muhtarın üzerine yürüdüğü öne sürülen Bilecen’i, belediye personeli güçlükle zapt etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in, Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar’ın muhtarlık ofisine giderek tepki gösterdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre WhatsApp grubundaki hizmet eleştirisi üzerine başlayan tartışmada Bilecen’i beraberindekiler güçlükle sakinleştirdi.

Kilis’te Belediye Başkanı Hakan Bilecen ile Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar arasında muhtarlık ofisinde gerginlik yaşandı.

İddialara göre olay, Muhtar Mustafa Akmanlar’ın muhtarların bulunduğu WhatsApp grubunda mahallesine yeterli hizmet alamadığını dile getirmesi üzerine meydana geldi. Yazılan mesajlara tepki gösteren Belediye Başkanı Hakan Bilecen, beraberindeki heyetle birlikte Akmanlar’ın muhtarlık ofisine gitti.

Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

OFİSİ BASTI, HAKARET VE TEHDİTLER SAVURDU 

Muhtarlık ofisi içinde gerçekleşen olayda, Başkan Bilecen’in muhtar Akmanlar’ın üzerine yürüdüğü, hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Görüntülerde oldukça öfkeli olduğu gözlenen Bilecen’i, yanında bulunan belediye çalışanları ve çevredekilerin araya girerek güçlükle tuttuğu ve dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDE  

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 5 Haziran tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasının ardından hakkında çıkan parti değişikliği ve transfer iddialarına yanıt veren Bilecen, "Görüşmelere açığım" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve muhtarlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken olayla ilgili taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Bilecik Belediyesi, Kilis Belediyesi, Hakan Bilecen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kilis Belediyesi Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    saldırı yok tartışma var 0 0 Yanıtla
  • Murat Zor Murat Zor:
    klasik chp kafası 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
Değirmendere Viyadüğü’nde Çalışmalar Sürüyor Değirmendere Viyadüğü'nde Çalışmalar Sürüyor
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor
Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor Türkiye eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular
Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı Kanalizasyon kapağındaki ’klozetli önlem’ şaşırttı
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Ağrı Dağı’nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı
Bitcoin sahiplerinin korktuğu senaryo gerçekleşti Bitcoin sahiplerinin korktuğu senaryo gerçekleşti
Infantino geri adım attı Kriz çıkaran plan rafa kalktı Infantino geri adım attı! Kriz çıkaran plan rafa kalktı

21:53
Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret“ soruşturması
Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması
21:20
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
Marmaris’te tur teknesi kaptanı müşterisine bıçakla saldırdı: Facia son anda önlendi
20:50
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:56
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye'nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
19:51
SPD’li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
SPD'li siyasetçiden skandal iddia: Türkler aslında Yunan, Azerbaycan ve Ermeni DNA’sına sahip
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
19:01
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi
18:28
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı
18:19
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak
16:22
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 23:00:09. #7.12#
SON DAKİKA: Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.