İsrailli araştırmacılar deniz yosunundan elektrik akımı elde eden yeni bir yöntem geliştirdi

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa şehrinde bulunan Technion ile İsrail Oşinografik ve Limnolojik Araştırmalar (IOLR) adlı ulusal araştırma kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen yöntem, önde gelen uluslararası bilim dergisi Biosensors and Bioelectronics'te yer aldı.

ÇEVREYİ KİRLETMEDEN ELEKTRİK ÜRETTİLER

Technion'a göre, bu yöntemle çevreye zarar vermeden verimli şekilde elektrik üretilebiliyor. Bilim insanları bu son çalışmada, yaygın olarak deniz marulu diye bilinen Ulva deniz yosunu türlerini elektrik akımı elde etmek için yeni bir fotosentetik kaynak olarak kullandı ve elektronları bir elektrota ileten moleküller üretti. Bu şekilde, siyanobakterilerin ürettiğinden 1.000 kat daha fazla yani standart güneş panelleri seviyesinde elektrik akımı elde edildi.

''KARBON NEGATİF'' OLARAK KABUL EDİLİYOR

Deniz yosunu karanlıkta, aydınlıkta elde edilenin yaklaşık yarısı kadar elektrik akımı üretebiliyor. Yeni yöntemde ek kimyasallar kullanılmıyor, ayrıca deniz yosunu gün boyunca karbon salınımı yapmadığı hatta büyürken havaya oksijen bırakıp atmosferden karbon absorbe ettiği için "karbon negatif" olarak kabul ediliyor.

Bilim insanları ayrıca Ulva geliştirme tankındaki elektrik akımını doğrudan toplayan bir prototip cihaz da üretti. Araştırmacılar daha önce mavi-yeşil alg olarak da bilinen siyanobakterilerden elektrik akımı ve hidrojen yakıtı elde eden bir teknoloji geliştirmişti.

Ancak güneş paneli teknolojilerinden daha düşük elektrik üreten siyanobakterilerin elde ettiği akım miktarı gece fotosentez yapamadıkları için karanlıkta azalıyor