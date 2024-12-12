Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin - Son Dakika
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Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin

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Bursa'da ekiplerin durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Alkollü şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü. Polislere mukavemet gösteren şahıs, "Haritadan yer beğenin" diyerek tehditler savurdu.

12.12.2024 09:18  Güncelleme: 09:50
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Bursa'da trafik polisleri bir kez daha sabır sınavından geçti. Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına dönerek polislere tehditler savurdu.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan trafik ekipleri, önünde seyreden 16 Y plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Araçta yolcu olarak bulunan alkollü Mustafa E., aracın bağlanmasına sinirlenerek polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin

"HARİTADAN YER BEĞENİN"

Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti. Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Polis, Polis, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ercan Karatas:
    Bizim polisimiz çok sabırlı 41 3 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    ÜLKEDE ADALET YOKKİ. AMERİKADA POLİSE ÖYLE DESİN BAKALIM SONU NE OLACAK. ALLAH POLİSİMİZE SABIR VERSİN. 36 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    cebinde parası olan herkesin bir tanıdığı var. birazda bu üst düzey burokratlarin cikar uğruna zenginlere yanasmasinin sonucu 31 0 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Ercan bey sabır değil yetkisi yok 24 0 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    anasını gostwrin haritadan 19 1 Yanıtla
  • Cihan Çelik:
    Keşke ezilmeseler 12 0 Yanıtla
  • yasin null:
    bana teşkilatın numarasını verin?? 6 0 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Bilin bakalım hangi partili 6 0 Yanıtla
  • Ramo:
    polisimize yetki vermeyen yasa yerin dibine batsın 3 0 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    levent kırca ya rahmet olsun :))) 2 0 Yanıtla
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