Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,2 milyar dolar - Son Dakika
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,2 milyar dolar

Bakan Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 1,2 milyar dolarlık finansmanı onayladığını belirtti.

12.12.2024 09:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasının bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolarlık dış finansmanı onayladığını belirterek, "Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde diğer kreditörlerden sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7,7 milyar doları buldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar artmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Şimşek, AA muhabirine, Türkiye'ye dış kaynak akışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sonuçlarını dış finansmana erişimde güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayan Şimşek, "Kalkınma odaklı projelerimize uygun koşullu, uzun vadeli dış finansman sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, Dünya Bankası tarafından bu ay Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında dış finansman onaylandı." diye konuştu.

Şimşek, söz konusu finansmanın kullanılacağı projelere ilişkin de bilgi verdi.

Ulaştırmadan sağlığa kadar projeler

Bakan Şimşek, uygulaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında yaklaşık 660 milyon dolar kaynak sağlanacağını söyledi.

Uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yaklaşık 250 milyon dolarlık Halk Sağlığı Hizmetlerinin Acil Durumlara Hazırlığının Artırılması Projesi'nin de gerçekleştirileceği dile getiren Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye'de Deprem Bölgesinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi'nin finansmanında da yaklaşık 250 milyon dolarlık dış kaynak kullanılacağını bildirdi.

Şimşek, Türkiye'nin Dünya Bankası ile ortaklığının güçlü şekilde sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Söz konusu finansman ulaşım sektörünün karbonsuzlaştırılmasını hızlandırmak, demir yolu yük taşımacılığının kullanımını artırmak, sağlık acil durumlarına ilişkin hazırlığı güçlendirmek ve tarımsal gıda sektöründe dayanıklılığı geliştirmek için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankasından 2024'te 5 milyar dolarlık finansman

Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine Dünya Bankası kaynaklarından sağlanan finansman tutarının bu yıl içinde 5 milyar dolara ulaşacağını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası ile beraber bu yıl içinde diğer kreditörlerden sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 7,7 milyar doları buldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güvenle ülkemize uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,2 milyar dolar - Son Dakika

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