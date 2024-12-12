Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı - Son Dakika
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Politika

Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı

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Bütçe görüşmeleri esnasında Bakan Kemal Memişoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında 'mitomani' tartışması yaşandı. Memişoğlu'nun, kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıt, muhalefetin tepkisini çekti. TBMM Başkanvekili Bozdağ, Memişoğlu'nu 'daha saygın bir dil kullanma' konusunda uyardı.

12.12.2024 08:57  Güncelleme: 09:14
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile muhalefet milletvekilleri arasında 'mitomani' tartışması yaşandı.

Memişoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilere "Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir hekim olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah" sözlerine muhalefet milletvekilleri sert tepki gösterdi.

BEKİR BOZDAĞ'DAN UYARI

Seslerin yükseldiği anlara TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ müdahale etti. Bozdağ, "Lütfen Genel Kurul'a hitap ederken daha saygın bir dil kullanalım" diyerek Memişoğlu'nu uyardı.

YENİDOĞAN ÇETESİ PROTESTOSU

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına kürsüdeki konuşmasının bitmesine 1 dakika kala değinen Bakan Memişoğlu'na muhalefet sıralarından yine tepkiler yükseldi. Bakan Memişoğlu'nun konuşması muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti. AK Parti sıraları ise Memişoğlu'nun konuşmasına sık sık alkışlarla destek verdi.

Meclis\'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu\'nu uyardı

Kemal Memişoğlu, Bekir Bozdağ, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Depeche:
    gelmiş geçmiş en kötü saglik bakanı diyebilirim 38 6 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BU 600 TANE GEBEŞLER NE İŞE YARIYOR??? 23 1 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL:
    Merhaba arkadaşlar hosgeldınız turkıye adaletin tesellisi umudu kalmamıştır taktirde yuce Allah İn izniyle inşallah çektikleri bicerler 18 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    zihniyet hasta 18 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Türkiye Cumhuriyeti'nin en kötü bakanlari bu dönem bir hayli fazla.Bütün meseleleri kendilerini oraya getirene yaranmak.Öyle olunca iş yapmıyor çok laf üretiyorlar.Muhalefet yalan konuşuyor muş da.Sanki kendileri çok doğru.Muhalefet yalan konuşsa bile kimseye zararı yok.Sizin yaptığını doğru ve yanlış her şey vatandaşı etkiliyor. 15 0 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Esad’ın cellatları gbi yüzlerce bebekler öldü bu adam bu ülkenin sağlık kuruluşu başkanı gerekli denetim tedbirlerin alanın dan da sorumlu yani bu adam sorumluluk alıp istifa etmeyecekse onun konuşlarını alkışlayanlarda bu adama ortaklık yapmış oluyor nebiçim bi ülkede yaşıyoruz bırakıp gitmek lazım aynı şekilde 250 binden fazla insan öldü deprem bölgesinde rant için ceblerini doldurmak için sesini çıkarmayanlar biri çıkıpta istifa etmedi nasıl olsa millete ne atsan yiyiyor kimsenin sesi çıkmıyor neden istifa etsinler ki memlekette cahil bitmedikçe semer vuran çok olur 8 0 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    "Her kim kendi doğrularından başka doğru olmadığına inanıyorsa ahmakların ta kendisidir." (R.K.) 7 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Nesi bakan eline vermişler oku diye okuya bilirse 5 2 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    tiyatro 1 2 Yanıtla
  • Haci Hicabi Nebioglu:
    İstifa gerektiren Bi durumdu 3 0 Yanıtla
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