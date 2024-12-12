Meclis\'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu\'nu uyardı

Rıdvan Gökdemir:

Esad’ın cellatları gbi yüzlerce bebekler öldü bu adam bu ülkenin sağlık kuruluşu başkanı gerekli denetim tedbirlerin alanın dan da sorumlu yani bu adam sorumluluk alıp istifa etmeyecekse onun konuşlarını alkışlayanlarda bu adama ortaklık yapmış oluyor nebiçim bi ülkede yaşıyoruz bırakıp gitmek lazım aynı şekilde 250 binden fazla insan öldü deprem bölgesinde rant için ceblerini doldurmak için sesini çıkarmayanlar biri çıkıpta istifa etmedi nasıl olsa millete ne atsan yiyiyor kimsenin sesi çıkmıyor neden istifa etsinler ki memlekette cahil bitmedikçe semer vuran çok olur