Putin'in Temsilcisi Suriye ile Temasta - Son Dakika
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Putin'in Temsilcisi Suriye ile Temasta

Mihail Bogdanov, Suriye'deki geçici yönetimle temas kurduklarını ve görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıkladı.

12.12.2024 22:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını bildirdi.

Bogdanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimle temas kurduklarını belirten Bogdanov, "Başkent Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kuruldu. Onlar, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüyor. Büyükelçiliğimizin temsilcileri de onlarla görüştü." dedi.

Bogdanov, görüşmede, öncelikle diplomatik misyonlarının ve Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konuların ele alındığını bildirdi.

Temasların yapıcı yönde ilerlediğini dile getiren Bogdanov, verilen sözlerin yerine getirileceğine dair umudunu paylaştı.

Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor."

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını savundu.

Kaynak: AA

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