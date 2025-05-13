İsrailli şarkıcı Yasmin Levy\'nin Ankara\'da vereceği konser iptal edildi

Özgür Arıca:

Benğm anlayamadığım bi şey var. Şimdi bu şsrailin en büyük desetekçisi ABD başkanı Trump... İsraile karşı en büyük ülkelerden biri protestolarla başındakilerle Türkiye ve başkanı Erdoğan ... Eeee Erdoğan Trump benim dostum diyo Trump da Erdoğan benim dostum diyo ...