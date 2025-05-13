İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi - Son Dakika
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Dünya

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy\'nin Ankara\'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin 15 Mayıs'ta Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı salonda vereceği konser tepkilere neden oldu. Tepkilerin büyümesinin ardından konser iptal edildi.

13.05.2025 18:28
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İsrailli müzisyen Yasmin Levy'nin Ankara'da MEB'e bağlı salonda vereceği konser, tepkilerin ardından bakanlık tarafından iptal edildi.

İSRAİLLİ ŞARKICININ ANKARA'DA VERECEĞİ KONSER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser ortalığı karıştırdı. Olayın öğrenilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İsrailli şarkıcının Ankara'da vereceği konser iptal edildi

BAKANLIK KONSERİ İPTAL ETTİ

Vatandaşlar 15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda verilecek konserin iptal edilmesini istedi. Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

İsrailli şarkıcının Ankara'da vereceği konser iptal edildi

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Yasmin Levy'nin İsrail ordusunda aktif görev alan keskin nişancı Noam Zizi'yi sosyal medyada takip ettiğini öne sürmüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Sanat, Sosyal Medya, Yasmin Levy, İsrail, Ankara, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 34ts6665:
    Yok ya niye iptal ediyorsunuz ki gelsin söylesin gemilerle mal gidiyor nasıl olsa. arka bahçede ticaret tamam Bir buçuk sene oldu Gazze yerle bir mescidi Aksa kırmızı çizgimiz diyenleri çıtı çıkmıyor 43 31 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Benğm anlayamadığım bi şey var. Şimdi bu şsrailin en büyük desetekçisi ABD başkanı Trump... İsraile karşı en büyük ülkelerden biri protestolarla başındakilerle Türkiye ve başkanı Erdoğan ... Eeee Erdoğan Trump benim dostum diyo Trump da Erdoğan benim dostum diyo ... 13 9 Yanıtla
  • Alper Elma:
    onu Ankara'ya davet eden kişinin üç nokta bütün heryerinde bütün halde hissetsin 11 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bide bunlari cagirip konser verdireceklrr yaziklar olsun. 2 0 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    40 yıldır ocaklar söndüren terör örgütü ile uzlasildi ya İsrail'le de uzlasin ne olacak... 1 1 Yanıtla
  • TC Tabak:
    Birileri bir şeyler yapıyor, bu işlerin kontrolünde olanlar takipte olanlar, bu olayı nasıl atladılar. Millet olarak sınırlarımız içinde hainler istemiyoruz, bu kişiler sınırdışı edilsin. 1 1 Yanıtla
  • Khamet:
    bence saçma bir karar müzik le israil in yaptığı zülmü yönetim ini aynı kareye almamak lazım 0 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    millet ayilinca iptal et. tam akp isi. burger king acilislarinin hepsinde varlar, efendileri ne veriyorsa 0 0 Yanıtla
  • 008294:
    Doğal afet iyikide iptal etmiş 0 0 Yanıtla
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