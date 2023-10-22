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İstanbul Boğazı'nda vatandaşın mayın sandığı cisim şamandıra çıktı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda vatandaşın mayın sandığı cisim şamandıra çıktı

Son Güncelleme: 22.10.2023 17:57

İstanbul Emirgan Sahili'nde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu cismin gemilerin çarpmaması için konulan tonos şamandırası olduğu belirlendi.

Emirgan Sahili'nde balık tutan vatandaşlar denizde mayına benzer bir cisim görünce hemen polise haber verdi. Ekiplerin incelemesinde cismin tonos şamandırası olduğu belirlendi.

İstanbul Boğazı'nda mayın sanılan cisim şamandıra çıktı

BOĞAZ'DA MAYIN ALARMI

Olay, saat 14.15 sıralarında Sarıyer Emirgan sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde boğazda balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.

İstanbul Boğazı'nda mayın sanılan cisim şamandıra çıktı

MAYIN DEĞİL ŞAMANDIRA ÇIKTI

Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonos şamandırası olduğu ortaya çıktı. Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Emirgan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul Boğazı'nda vatandaşın mayın sandığı cisim şamandıra çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda vatandaşın mayın sandığı cisim şamandıra çıktı - Son Dakika
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