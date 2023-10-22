İstanbul Boğazı'nda vatandaşın mayın sandığı cisim şamandıra çıktı

Emirgan Sahili'nde balık tutan vatandaşlar denizde mayına benzer bir cisim görünce hemen polise haber verdi. Ekiplerin incelemesinde cismin tonos şamandırası olduğu belirlendi.

BOĞAZ'DA MAYIN ALARMI

Olay, saat 14.15 sıralarında Sarıyer Emirgan sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde boğazda balık tutan vatandaşlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.

MAYIN DEĞİL ŞAMANDIRA ÇIKTI

Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonos şamandırası olduğu ortaya çıktı. Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.