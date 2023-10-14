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İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı

Son Güncelleme: 14.10.2023 22:44

Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halinde olan ve Beykoz önlerinde arızalanan Bahamalar bandıralı 'SOPHIA Z' isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki trafik çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halindeyken Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

190 METRE BOYUNDAKİ GEMİ BOĞAZ'DA ARIZALANDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı "SOPHIA Z" isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak kapatıldı - Son Dakika
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