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İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu? - Son Dakika
BBC

İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?

13.01.2022 17:10
İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araştırmacılar, kenevirin koronavirüse karşı etki sağladığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından bir araştırma da Hollanda'dan geldi. Hollanda'daki bilim insanları, kenevirin koronavirüs bulaşına etkisi konusuna kuşkuyla yaklaştıklarını belirtti. Söz konusu tartışma, bilim dünyasında gündeme oturdu.

Koronavirüs salgının yeniden artışa geçmesiyle birlikte, salgına karşı hangi bitkilerin etkili olduğu sorusu da yeniden gündem oldu. Bu sorular arasında en çarpıcısı olarak öne çıkan " Kenevir, koronavirüs bulaşmasına karşı gerçekten koruma sağlıyor mu?" sorusuna ise ABD'li ve Hollandalı bilim insanlarından iki farklı cevap geldi. ABD'deki araştırmacılar, kenevirin bazı bileşenlerinin koronavirüs bulaşmasını engellediğini savunuyor. Ancak tıbbi amaçlı kenevir kullanımının yaygın olduğu Hollanda'daki bilim insanları bu iddiaya kuşkuyla yaklaşıyor.

"KENEVİRİN İÇİNDEKİ BİLEŞEN, BULAŞA ENGEL OLUYOR"

ABD'deki Oregon Üniversitesi'nde Prof. Dr. Richard van Breemen tarafından yapılan araştırmaya göre, kenevirin iki bileşeni olan "CBGA" ve "CBDA", koronavirüsün bulaşmasını engelleyebiliyor. Farmakoloji uzmanı van Breemen, "Ağız yoluyla alınabilen bu bileşenlerin, koronavirüs enfeksiyonunu önleme ve tedavi etme potansiyeline sahip olduğunu" savunuyor. Ancak Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Renger Witkamp aynı görüşte değil.

"SADECE TEST İLE HAREKET EDİLEMEZ"

Beslenme ve farmakoloji uzmanı Renger Witkamp, "Test tüpünde bir şeyin işe yaraması, insan vücudunda aynı etkiye sahip olduğu anlamına gelmez" diyor. AD gazetesine konuşan Hollandalı profesöre göre, ABD'deki araştırma sonuçları kulağa hoş gelse de Covid'e karşı etkili bir ilaç konusunda daha katledilmesi gereken çok uzun bir yol var.

"UZUN BİR ÇALIŞMA GEREKİYOR"

Koronavirüse karşı son iki yılda laboratuvarlarda binlerce maddenin test edildiğini belirten Witkamp, şöyle devam ediyor: "Ve sık sık bir etki görürsünüz. Bu nedenle, takip araştırması için sunulan uzun bir madde bekleme listesi vardır. Arada sırada gerçekten işe yarayan bir şey olduğu gerçeğini göz ardı etmiyorum. Bu durumda bile etkili bir ilaç için çok uzun süre gerekli."

BİLİM DÜNYASININ YENİ TARTIŞMASI OLDU

Witkamp, kenevirin CBGA ve CBDA konsantrasyonlarının ağızdan ilaç yoluyla elde edilip edilemeyeceğinden de şüpheli. Prof. Dr. Witkamp, kenevir kullanarak koronavirüse karşı koruma sağlayacağını düşünenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını vurgulayarak, " Araştırma, kenevirin uyuşturucuya dönüşmemiş bileşenleri ile ilgili" diyor. ABD'de yapılan araştırma sonunda, CBGA ve CBDA maddeleri, laboratuvarda kendilerini koronavirüs üzerindeki protein dikenlerine bağlayarak, insanları enfekte etmek için kullandığı bir etkeni bloke etmeyi başardığı açıklanmıştı. Amerikalı bilim insanları, laboratuvar testlerini virüsün alfa ve beta varyantı üzerinde gerçekleştirdi.

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Koronavirüs, Araştırma, Hollanda, Kenevir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu? - Son Dakika Dünya

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