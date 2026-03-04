İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor

İşte İran\'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor
04.03.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ile savaşta beklenmedik bir direnişle karşılaşan ABD, askeri anlamda da kayıplar vermeye başladı. Hayatını kaybeden askerlerin isimlerinin ve fotoğraflarının paylaşılması sonrası pek çok Amerikalı, ''Trump'ın saldırgan tutumuna tepki göstererek ''Bu askerler Amerika için ölmedi, İsrail için öldü'' yorumunu yaptı.

Orta Doğu'da diplomatik temasların yerini karşılıklı saldırıların aldığı bir süreç yaşanıyor. İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilim, karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşındı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme başlattığını duyurdu. İran, İsrail'e ve Körfez'deki ABD askeri noktalarına füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İRAN: EN BÜYÜK KAYIP KATAR'DA

İran yönetimi, özellikle Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nü hedef aldığını ve burada 200'den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ayrıca Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri ile Umman'da bulunan Sultan Qaboos Limanı'ndaki bir Amerikan ticaret kompleksinin de saldırılarda hedef alındığı öne sürüldü. ABD makamları ise bu iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmadı.

BEYAZ SARAY'DAN SINIRLI AÇIKLAMA

Beyaz Saray yönetiminin saldırılar sonrası hayatını kaybeden askerlere ilişkin görüntü paylaşmama politikasını sürdürdüğü belirtiliyor. 2003'te başlayan Irak Savaşı sırasında ABD askerlerinin tabut görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından bu tür fotoğrafların servis edilmesine kısıtlama getirilmişti.

PENTAGON 4 ASKERİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Pentagon, Kuveyt'e yönelik saldırı sonrası hayatını kaybettiği bildirilen dört ABD askerinin kimliklerini açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerin Florida'dan 35 yaşındaki Yüzbaşı Cody A. Khork, Nebraska'dan 42 yaşındaki Başçavuş Noah L. Tietjens, Minnesota'dan 39 yaşındaki Başçavuş Nicole M. Amor ve Iowa'dan 20 yaşındaki Çavuş Declan J. Coady olduğu bildirildi.

İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askeri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Askerlerin kimliklerinin açıklanması ve fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması sonrası pek çok Amerikalı Trump'ın saldırgan tutumuna tepki göstererek "Bu askerler Amerika için ölmedi, İsrail için öldü" yorumunu yaptı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Siyaset, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
12:14
İsmail Kaani idam mı edildi
İsmail Kaani idam mı edildi?
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:39:19. #.0.4#
SON DAKİKA: İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.