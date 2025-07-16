İşte Suriye\'de Genelkurmay Başkanlığı\'nın vurulduğu anlar

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına hava saldırıları düzenledi. Öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçakları, öğleden sonra binayı iki kez daha hedef aldı.

SURİYE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VURULDU

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

İŞTE SALDIRI ANI

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanlığının vurulduğu anların görüntüsünü de paylaştı. Açıklamada, "Suriye rejiminin komutanları, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığından çatışmaları yönlendiriyor ve rejim güçlerini Süveyda bölgesine gönderiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'nin güneyinde Dürzi sivillere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri izlemeye devam ediyor, siyasilerin talimatları doğrultusunda bölgede saldırılar düzenliyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor" ifadelerine yer verildi.