İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alınan bir İsveç vatandaşının bugün İran'da idam edildiğini duyurdu.

İran'da İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad için casusluk yaptığı gerekçesiyle bir kişinin bugün idam edilmesinin ardından İsveç'ten açıklama geldi.

İRAN'DA İSVEÇ VATANDAŞI İDAM EDİLDİ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, idam edilen kişinin kendi vatandaşları olduğunu bildirdi. Stenergard, ismi belirtilmeyen şahsın İran'da geçtiğimiz yıl haziran ayında gözaltına alındığını, İsveç'in ise bu konuyu İranlı yetkililerle defalarca görüştüğünü belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, "İdam cezası insanlık dışı, zalim ve geri döndürülemez bir cezadır. İsveç, Avrupa Birliği'nin geri kalanıyla birlikte, her şartta uygulanmasını kınamaktadır" dedi. Stenergard ayrıca, idama giden hukuki sürecin adil yargılanma standartlarını karşılamadığını ifade etti.

İRAN'DA İDAMLAR DEVAM EDİYOR

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nda bugün yer alan bir haberde, Kurosh Keyvani isimli şahsın, Mossad'a İran'daki hassas yerlerle ilgili görüntü ve bilgi sağlamaktan suçlu bulunduğu ve idam cezasına çarptırıldığı belirtilmişti. Keyvani'nin idam cezasının yasal sürecin ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından sabah saatlerinde infaz edildiği aktarılmıştı. Keyvani'nin İsrail istihbaratı tarafından internet üzerinden işe alındığı, kendisiyle ilk teması Farsça konuşan bir Mossad görevlisinin kurduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:10:02. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.