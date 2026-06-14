İsviçre\'de Nüfus Sınırı Tasarısı Reddedildi

İSVİÇRE'de seçmenler, ülkenin nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarıyı reddetti.

İsviçre'de seçmenler, sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) desteklediği '10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır' önerisini oylamak için bugün sandığa gitti. İsviçre Federal İstatistik Dairesi, halk oylamasına katılımın yüzde 58,86 olduğunu açıkladı. Oylamada vatandaşların yüzde 54,8'inin tasarıya karşı oy kullandığı, yüzde 45,2'sinin ise destek verdiği kaydedildi.