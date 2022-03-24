İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı

24.03.2022 14:32
İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı

İsviçre'nin Montrö şehrinde bir binanın 7. katından 5 kişi atladı. 4 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsviçre'nin Vaud isimli kantonunda polis, bir binanın dibinde dört kişinin ölü bulunduğunu, durumu ağır olan beşinci kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsviçre'de 7'nci kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BİRLİKTE ATLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair detay paylaşmadı. Öte yandan, ülkede ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, İsviçre polisine dayandırdığı haberinde 5 kişinin balkondan atladığını yazdı. Haberde, ölen kişilerin Montrö'de bulunan bir casinonun yanındaki binanın 7'nci katının balkonundan atladığı bilgisi paylaşıldı.

İsviçre'de 7'nci kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Cenevre Gölü kıyısındaki geleneksel tatil kasabası Montrö'de yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve polisin gün içinde açıklama yapacağı kaydedildi.

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İsviçre, Cinayet, İntihar, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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