İsviçre Tahran Büyükelçiliğini Geçici Kapatıyor

İSVİÇRE, İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapatma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, büyükelçi ile 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu bilgisi aktarılarak, personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği bildirildi.