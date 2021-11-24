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İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! - Son Dakika

İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!

24.11.2021 16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!

Etiyopya'da bir yıl önce patlak veren iç savaşta hükümet güçleriyle karşı karşıya gelen isyancılar, Başbakan Abiy Ahmed'in cepheye gitmesinin ardından Etiyopya'lı esir askerlerin görüntülerini yayınladı.

Etiyopya'da isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çekişme devam ediyor. Ülkeden gelen son fotoğraf ise ortalığı ayağa kaldırdı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in cepheye gitmesinin ardından isyancılar tarafından paylaşılan fotoğrafta binlerce esir askerin görüntüleri yer aldı.

"ŞEHRİ SAVUNMAYA HAZIR OLUN" ÇAĞRISI

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) başkent Addis Ababa'ya kadar yaklaşmasıyla dünya Doğu Afrika ülkesinden gelecek haberleri beklemeye başladı. Kasım ayına gelinmesiyle çatışmalar alevlendi, isyancılar Addis Ababa'ya 400 kilometre uzaklıktaki iki kenti ele geçirdi. Başkent sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapıldı.

Ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar

CEPHE HATTINA GİTTİ

2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Pazartesi günü isyancılarla savaşmak için cephe hattına gideceğini Twitter hesabından ilan etti.

Ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar

ESİR ASKERLERİN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı başkente yürüyen isyancı TPLF, Abiy Ahmed'in cepheye gitmesi üzerine sosyal medya hesabından ise binlerce Etiyopya askerinin savaş esiri olduğunu gösteren bir video paylaştı.

İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!

Addis Ababa, Etiyopya, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! - Son Dakika
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