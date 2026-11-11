İtalya\'da 6 binden fazla okulda bomba tehdidi nedeniyle öğrenciler tahliye edildi

İtalya'da bomba tehdidi içeren bir mesaj nedeniyle binlerce okulda tahliye ve arama çalışmaları yapıldı. Başbakan Giorgia Meloni, bakanlar ve güvenlik yetkililerini toplantıya çağırdı.Ülke genelindeki çok sayıda okula Çarşamba sabahı gönderilen bir e-postada, binada uzaktan kumandalı patlayıcı bulunduğu, ayrıca başbakanın aracına bir bomba yerleştirildiği iddia ediliyordu. E-posta, kadın düşmanı anlamına gelen "mizojen" ifadesinden üretilmiş "Mizojinistan Vilayeti lideri Mikhail Andropov" imzasını taşıyordu.Sabah saatlerinden itibaren bu mesajı alan okullarda öğrenciler güvenli alanlara tahliye edildi, polis ve jandarma güçleri bomba araması yaptı. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, tehdit mesajının altı binden fazla okula yollandığını açıkladı.Roma, Milano, Torino, Napoli, Floransa, Bologna gibi büyük şehirler de dahil ülke çapında çok sayıda kentteki okullar, gün içinde velilere bilgilendirme mesajları yolladı.İlk aramalarda herhangi bir somut tehdite rastlanmadı.Başbakan Giorgia Meloni, öğleden sonra sosyal medyada yayımladığı mesajda "Devlet buradadır ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli her şeyi yapmaktadır" ifadelerini kullandı.Meloni ilk incelemelerde somut bir tehdide dair herhangi bir kanıtla karşılaşılmadığını da söyledi, vakanın "alarm ve endişe yaratmayı amaçlayan bir stratejinin parçası gibi göründüğünü" belirtti.Hibrit savaş mıGeçen günlerde İtalya da dahil Avrupa'da birçok ülkede uçuşlar bomba ihbarlarından etkilenmişti. Bazı ülkelerde süpermarketlerin soğutucularına siber saldırılar düzenlenmişti.İtalya Eğitim Bakanı Valditara bu sabah bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Uçuşlara, süpermarketlere ve yanlış hatırlamıyorsam hastanelere bile saldırdılar. Ortada bir strateji olduğu çok açık" dedi.İtalya hükümeti bu gibi saldırı ve tehditleri "hibrit savaş" stratejisi olarak nitelemişti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin şahsi bilgilerinin dark web'e sızdırılması da bu bağlamda değerlendirildi.Tajani, hibrit savaş konusunun hafta başında Paris'te yapılan G7 dışişleri bakanları toplantısında gündeme getirileceğini belirtmiş ve "Demokrasiler saldırı altında" demişti.Hibrit savaş terimi, bir rakibi istikrarsızlaştırmak, baskı altına almak ya da kurumlara duyulan güveni sarsmak gibi amaçlarla kullanılan askeri olmayan yöntemleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu yöntemler arasında siber saldırılar, sabotalar ve dezenformasyon kampanyaları da sayılıyor.Savunma Bakanı Guido Crosetto da, hava taşımacılığı ve süpermarketleri hedef alan tehditlerle ilgili olarak, bu gibi vakalarda "uzmanlaşmış" olanların "genellikle Çinliler, İranlılar ve Ruslar olduğunu" söylemişti."Bu, mutlaka ilgili hükümetlerle doğrudan bir bağlantı anlamına gelmiyor, çünkü saldırılar bağımsız gruplar tarafından da gerçekleştirilebilir. Yüksek düzeyde korunan bir bilgisayara sızmak için illa bir devlet gerekmiyor; 15 veya 16 yaşında yetenekli bir çocuk da yeterli olabilir" şeklinde konuşmuştu.Savunma Bakanı bugünkü okul tehditleri sonrası da bunların bir stratejinin parçası olduğunu, ancak her zaman yabancı devletlerden gelmediğini söyledi. "Böyle zamanlarda mitomanyaklar ve deliler de kentlerde terör estirmek için fırsat kolluyor" dedi.