İtalya'da Çevrim İçi Yorumlara Kimlik Kontrolü Getiriliyor - Son Dakika
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İtalya'da Çevrim İçi Yorumlara Kimlik Kontrolü Getiriliyor

İtalya\'da Çevrim İçi Yorumlara Kimlik Kontrolü Getiriliyor

İtalya hükümeti, otel, restoran ve turistik yerlere yönelik çevrim içi yorumların sahte ve yanıltıcı olmaması için kimlik kontrolü ve ziyaret kanıtı şartı getiren bir yasa tasarısı sundu.

16.01.2025 14:36  Güncelleme: 14:37
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İTALYA'da sunulan yasa tasarısına göre otel, restoran ve turistik yerler için çevrim içi yorum yazmak isteyen kişilerin kimlik ve söz konusu yeri ziyaret ettiklerine dair kanıt sunmaları gerekecek.

İtalyan hükümeti, ülkedeki otelleri, restoranları ve turistik yerleri yanıltıcı ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla sahte ve ücretli çevrim içi yorumlara karşı önlem almaya çalışıyor. Yasa tasarısı uyarınca, çevrim içi yorum yazmak isteyenlerin doğrulanabilir kimlik ve söz konusu yeri ziyaret ettiğine dair kanıt sunması gerekecek. Yorumların ziyaretten itibaren 15 gün içinde yayınlanması, konuyla ilgili ve ayrıntılı olması şartı da aranacak. Ayrıca, işletmeler artık ilgilerinin bulunmaması halinde, iki yıldan daha eski yorumların kaldırılmasını talep edebilecek.

Kaynak: DHA

Ekonomi, İtalya, Turizm, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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