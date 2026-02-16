İtalya'nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'de serbest kayak güzergahına düşen çığda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İtalya basını, ülkenin kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
İtalya'da Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde de çığ düştüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve kayıp 4'üncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › İtalya'da çığ faciası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?