İtalya'da çığ faciası: 2 ölü, 1 yaralı
İtalya'da çığ faciası: 2 ölü, 1 yaralı

İtalya\'da çığ faciası: 2 ölü, 1 yaralı
16.02.2026 09:41
İtalya'nın Val Veny'de çığ düştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Arama çalışmaları sürüyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'de serbest kayak güzergahına düşen çığda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İtalya basını, ülkenin kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

KAYIP KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtalya'da Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde de çığ düştüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve kayıp 4'üncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

