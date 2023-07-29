İtalya'da sirkten kaçan fil otoyola çıktı

İtalya'da sirkten kaçan fil otoyolda süpermarkete doğru yürüdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu. Yoldan gören bir sürücü fili görünce kahkahalar attı.

SİRKTEN KAÇAN FİL OTOYOLA ÇIKTI

İtalya, alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. İtalya'nın güneyinde yer alan Calabria bölgesinde bir fil, otoyolda yürürken görüldü. Sirkten kaçtığı iddia edilen fil, otoyolda bulunan bir süpermarkete doğru ilerledi.

"SÜPERMARKETE DOĞRU GEZMEYE ÇIKMIŞ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise yoldan geçen bir araç sürücüsü fili görünce kahkahalara boğularak, "Fil, süpermarkete doğru gezmeye çıkmış." dedi.

FİLİ SİRK GÖREVLİLERİ BULDU

Yerel kaynaklar sirkten kaçan filin sirk görevlileri tarafından bulunduğunu ifade ederken İtalya polisinden olaya ilişkin bir açıklama gelmedi. Öte yandan filin, otoyolun yakınlarında bulunan bir sahilde vakit geçirdiği öğrenildi.